Tutto pronto per il recupero di Serie D, in programma mercoledì 11 febbraio con inizio alle 14:30, fra Monastir e Valmontone. Entrambe le squadre si trovano appaiate in classifica a 34 punti, con un pareggio che permetterebbe loro di agganciare il Flaminia al quarto posto.

Una vittoria di una delle due, invece, garantirebbe l'aggancio alla Nocerina in terza posizione. Per il Monastir, neo promosso, sarebbe davvero un traguardo straordinario. L'allenatore Marcello Angheleddu dovrà rinunciare a Santiago Naguel, espulso domenica scorsa contro la Cos.

Una squalifica anche tra le file laziali, dove mancherà Vittorio Favo al quale è stata fatale la quinta ammonizione contro l'Ischia. La gara sarà arbitrata da Sabatino Ambrosino della sezione di Nola con la collaborazione degli assistenti Ambrosino di Mantova e Filipponi di Monza.

© Riproduzione riservata