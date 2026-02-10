Cambio in panchina nell’Arborea, formazione che prende parte al girone A di Promozione. Con una nota arrivata in mattinata la società presieduta da Amerigo Colusso ha comunicato ufficialmente la separazione dal tecnico Nicola Battolu, alla guida della Prima Squadra da più di 2 anni.

«Con grande dispiacere – si legge nella comunicazione - la Società comunica l'interruzione della collaborazione con l'Allenatore della prima squadra Nicola Battolu. La situazione che ha portato alla presente decisione non toglie nulla ai meriti che il mister ha avuto in questi anni».

Un percorso iniziato alla guida della formazione Juniores e poi proseguita con la squadra maggiore, quando Battolu subentrò a Virgilio Perra. «Grazie al suo arrivo nell'estate 2023, come allenatore della Juniores – prosegue la nota – si è costituita dopo anni una squadra giovanile; subentrato nel dicembre alla guida della prima squadra la conduceva alla salvezza in circostanze difficili, per poi essere riconfermato l'anno successivo e nella stagione in corso.

Nicola fin dal suo arrivo ha sempre dimostrato grande attaccamento alla squadra, impegno e dedizione. L' U.S. Arborea lo ringrazia per tutto e gli augura i migliori successi per il futuro». Nelle prossime ore dovrebbe essere comunicato il nome del nuovo tecnico.

