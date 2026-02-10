La Società comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra all'allenatore Maurizio Firinu, che ha già guidato l'allenamento di questa sera al "Gino Neri".

Il Mister ritorna sulla panchina giallo-blu, dove è già stato per sei stagioni consecutive dal 2014 al 2020 durante le quali l'U.S. Arborea è tornata in Promozione ed ha disputato i primi campionati in questa categoria dopo quasi 50 anni. Successivamente è stato alla guida della Tharros e del Terralba. Al nuovo Allenatore e al suo vice Alessio Costella gli auguri della società.

