Il 2-2 con l’Usinese quarta della classe allunga la serie positiva dell’Arzachena, al sesto risultato utile di fila, ma dopo la 6ª giornata di ritorno del campionato di Promozione gli smeraldini perdono una posizione, scivolando all’ottavo posto nel girone B.

Con 35 punti in classifica l’obiettivo della salvezza diretta non è in discussione, tuttavia con i playoff a portata di mano le ambizioni della squadra di Mauro Ottaviani potrebbero cambiare strada facendo. Intanto, febbraio propone ai biancoverdi tre sfide da non fallire per ipotecare la conferma della categoria.

Domenica l’Arzachena se la vedrà in trasferta col Ghilarza, terzultimo in classifica; seguirà mercoledì il recupero della gara esterna col Li Punti, rinviata il 21 gennaio per maltempo, dunque la partita casalinga col Campanedda. Un trittico che potrà rivelare di che pasta sono fatti i galluresi, imbattuti nel 2026 e determinati ad arrivare al big match col Luogosanto per dimostrare che l’1-7 subito nel derby di andata era solo il frutto di una giornataccia.

