10 febbraio 2026 alle 15:42
Esordio positivo per Lorenzo Carboni in IndiaIl tennista algherese supera il primo turno nell'Atp50 Challenger di Chennai
Inizia bene l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Atp50 Challenger di Chennai (63mila dollari di montepremi).
Sul cemento indiano, l'algherese (428 Atp), che compirà 20 anni il 27 di questo mese, ha vinto 6-2 il primo set, per poi incassare il ritiro del suo avversario, il qualificato indiano S. D. Prajwal Dev (627), dopo 46' di gioco.
Negli ottavi di finale, Carboni sfiderà l'argentino Federico Agustin Gomez, numero 2 del tabellone e 196 al mondo.
