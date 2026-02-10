Non solo Djedje e Siamparelli. Nel 3-1 rifilato al Buddusò, reduce da quattro vittorie consecutive, il Santa Teresa ci ha messo una prova corale convincente, a maggior ragione dopo la prestazione con poche luci e qualche ombra di troppo offerta a Nuoro, contro la neo capolista Nuorese in un Frogheri a oggi ancora inespugnato.

Agli autori delle reti dei biancocelesti va il grande merito di aver capitalizzato il gioco di squadra, non un dettaglio. Pesante quella in avvio di Djedje, al quarto gol nel campionato di Eccellenza (quinto con la Coppa Italia). Decisiva la doppietta di Siamparelli, che dopo il 2-0 ha firmato su rigore al 94’ la rete del definitivo 3-1, conquistando la vetta dei marcatori del Santa Teresa con 8 centri stagionali.

La classifica ringrazia. La vittoria di domenica vale ai galluresi la conquista del nono posto con 24 punti, con aggancio del Buddusò, ma per allontanarsi con decisione dalla zona retrocessione servirà un altro risultato importante già sabato, nella seconda gara casalinga della settimana, contro il Villasimius, che in classifica segue a una lunghezza di distanza.

