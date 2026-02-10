Coppa Italia Eccellenza: l'Iglesias ospita i laziali del BorealePrima giornata della fase nazionale
Si gioca domani pomeriggio la prima giornata della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza Iglesias-Boreale. L'appuntamento è al Monteponi con inizio alle 14,30. Arbitrerà Maule Mailellaro di Parma (assistenti Simone Nicola Marotta di Orvieto e Ettore Caravella di Perugia). Il 24 gennaio l'Iglesias, allenata da Giampaolo Murru, ha conquidstato la Coppa Italia regionale battendo il Tempio per 5-4 ai rigori dopo che al termine dei 90' di gioco le due squadre erano ancora sullo 0-0. La gara di ritorno si giocherà nel Lazio. Da ricordare che la vincente della Coppa Italia nazionale sarà promossa in serie D: da qui l'importanza anche per l'Iglesias di superare tutte le tappe della manifestazione.