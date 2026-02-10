Turno interlocutorio nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud rimane invariata la distanza tra le prime due, al Nord è tempo di recuperi.

Sud. Vincono le prime due, Azzurra Oristano e Serramanna. I primi si impongono tra le mura di casa per 100-53 contro il Genneruxi e mantengono a distanza il Serramanna, che a sua volta travolge il Marrubiu per 104-45. Serramanna che chiude la pratica marrubiese sin dalle prime battute (53-25 al 20’). Nelle fila dei padroni di casa è da segnalare la prestazione di Principato, autore di 25 punti.

Alle spalle vince e convince anche il Cagliari Basket, contro Carloforte, per 71-59. Cagliaritani avanti sin dai primi 20’ di gioco (32-25 all’intervallo). Il break decisivo arriva nella terza frazione, quando il vantaggio arriva a +17 al 30’ (56-39). Nell’ultimo quarto i cagliaritani controllano e portano a casa i due punti. Il miglior realizzatore è tra gli ospiti, Aralossi con 18 punti.

Bella vittoria anche quella de La Casa del Sorriso, per 92-76 contro il Condor Monserrato. Dopo 30’ di sostanziale equilibrio, Su Planu prende il largo nell’ultima frazione. Nell’ultima sfida di giornata, il Settimo (alla quinta vittoria stagionale) batte Il Gabbiano per 70-63. Padroni di casa spinti dalla vena realizzativa di Unali, autore di 18 punti. Rinviate le sfide Iglesias-Beta e Primavera-Antonianum.

Nord. Terminata a inizio febbraio la regular season, lo scorso fine settimana è stato all’insegna dei recuperi nei due gironi settentrionali. Nel girone A è andata in scena la sfida tra Arzachena e Mercede Alghero, con vittoria esterna della compagine algherese per 51-56. Nel girone B, invece, spiccano le vittorie della Dinamo 2000, per 52-85 sul campo della Pallacanestro Nuoro, e del CMB Porto Torres, per 69-41 contro la Ichnos Nuoro.

