La Serie C Unica di basket maschile è pronta a vivere un weekend potenzialmente decisivo. Tra sabato e domenica sono in programma le Gare 2 dei quarti di finale playoff, con le squadre vittoriose in trasferta nel primo atto che avranno l’occasione di chiudere subito i conti davanti al proprio pubblico.

Riflettori puntati sulla Sirius Nuoro, capolista al termine della regular season, chiamata a reagire dopo l’inaspettato ko interno contro il Sant’Orsola. I barbaricini saranno di scena sabato alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, senza margine di errore: un’altra sconfitta comporterebbe una clamorosa eliminazione.

Situazione simile anche per il Camping La Salina Calasetta, che dopo il passo falso casalingo in Gara 1 cercherà di allungare la serie domenica alle 20 sul parquet della Fisiokons Aurea Sassari, sorpresa della prima sfida.

Sabato alle 20, sempre al PalaSimula, la Torres avrà invece il primo match point contro l’Olimpia Cagliari. I sassaresi guidati da coach Antonio Mura si sono imposti in Gara 1 al termine di una sfida lunghissima, risolta dopo due tempi supplementari, e proveranno a chiudere la serie davanti al proprio pubblico.

Domenica alle 17.30, ancora a Sassari, spazio anche al confronto tra Dinamo Academy e Antonianum Quartu. I giovani biancoblù di coach Gabriele Sassu partono dal vantaggio maturato in Gara 1, vinta grazie a un’eccellente prestazione al tiro da tre punti, e cercano il colpo che varrebbe l’accesso alle semifinali.

Non solo playoff. Sabato si gioca anche per la permanenza in categoria: la Scuola Basket Carbonia ospita al PalaSport di via Deffenu i Demones Ozieri in Gara 2 del primo turno playout. Dopo il successo esterno nel primo atto, i minerari hanno a disposizione il match point per centrare la salvezza. In caso contrario, la serie si allungherebbe, mentre la perdente affronterà la Ferrini Quartu nel secondo turno.

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