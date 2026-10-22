Quarta giornata d'andata nella Serie C Unica di basket maschile, con la capolista Ferrini Pisano Arredamenti chiamata a difendere il proprio primato nell'impegnativa trasferta sul campo del Cmb Porto Torres. La formazione quartese, unica ancora a punteggio pieno dopo tre turni, sarà di scena sabato alle 18 contro la neopromossa guidata da coach Pietro Carlini, protagonista di un buon avvio di stagione con due vittorie all'attivo.

Il programma si aprirà alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove la Torres riceverà la visita dell'Olimpia Cagliari, seconda in classifica e intenzionata a dare continuità al successo conquistato nell'ultimo turno nel derby contro il Cus Cagliari.

Alle 18.30 riflettori puntati sul Palasport di via delle Cernitrici a Carbonia, dove la Scuola Basket Carbonia ospiterà il Sant'Orsola Sassari. I minerari sono tra le sorprese di questo avvio di campionato, grazie soprattutto alle due vittorie consecutive ottenute contro Nuoro e Calasetta. L'obiettivo è proseguire la striscia positiva contro un'avversaria che condivide la stessa posizione in classifica.

Il programma del sabato si chiuderà alle 20, ancora al PalaSimula, con il confronto tra la Fisiokons Aurea Sassari e la Pallacanestro Nuoro.

Due, infine, i posticipi domenicali: alle 18, a Sa Duchessa, il Cus Cagliari riceverà la visita della Dinamo Academy. Alle 18.30, invece, spazio alla sfida di Quartu Sant'Elena tra l'Antonianum, ancora fermo a zero punti, e il Camping La Salina Calasetta.

Classifica: Ferrini Pisano Arredamenti 6; Olimpia Cagliari, Scuola Basket Carbonia, Cmb Porto Torres, Sant'Orsola Sassari e Pallacanestro Nuoro 4; Torres, Fisiokons Aurea Sassari, Camping La Salina Calasetta, Dinamo Academy e Cus Cagliari 2; Antonianum Quartu 0.

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