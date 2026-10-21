La prima, l'Antiochense, è partita col vento in poppa ma è reduce da due sconfitte esterne consecutive; la seconda, l'Atletico di Masainas, dopo la prima vittoria ha infilato soltanto sconfitte ma domenica ha saputo imporre un eroico pari contro l'Arborea. È con queste prerogative che questo sabato le due sulcitane neo promosse in Promozione si affronteranno in un derby molto atteso. l'Antiochense, allenata da Fabio Piras, e l'Atletico di Masainas condotto da Fabio Tinti, si erano già incontrate in estate nel primo turno di Coppa Italia e il doppio risultato aveva consentito all'Antiochense di proseguire il cammino. Erano emerse due realtà calcistiche sostanzialmente equivalenti, ma occorre capire se sabato nell'anticipo delle 16 a Sant'Antioco il campo continuerà a dire la stessa cosa. Una cosa è certa: a caccia di punti è soprattutto il Masainas che nel caso di vittoria sul campo dei lagunari li aggancerebbe in classifica a sette punti. In settimana l'Atletico di Masainas si è rinforzato con l'arrivo del brasiliano Aquiles Filho, mentre fra i lagunari dovrebbe registrarsi il ritorno di Momo Cosa.

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