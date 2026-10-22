Riparte la Serie A di basket in carrozzina che vede ancora la partecipazione di due squadre sarde: Dinamo Lab e Porto Torres. Entrambe si sono rinforzate per alzare il tiro delle ambizioni. Enrico Ghione, capitano della squadra sassarese, afferma: «Abbiamo cambiato qualcosa per migliorare la difesa che è il nostro punto di forza, ma anche per migliorare l'attacco».

La Dinamo Lab Banco, che propone il brasiliano Plinio Macedo, è impegnata sabato a Reggio Calabria (inizio alle 15.30). Nel campionato scorso la formazione sassarese ha chiuso la regular season al primo posto ma poi non è riuscita a vincere né Coppa Italia né scudetto. Ci prova quest'anno con maggiore determinazione.

Trasferta veneta invece per l’Asinara Waves E-Ambiente, tra le protagoniste sul mercato estivo, dopo la deludente stagione scorsa: a Porto Torres infatti sono arrivati l’azzurro Gabriel Benvenuto, il tedesco Nico Dreimuller, l’olandese Arie Twigt e il britannico Phil Pratt, come autentica dichiarazione di intenti di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. L’avversaria alle 15.30 sarà il Padova Millennium Basket, realtà storica del basket italiano tornata in Serie A quest’anno dopo una bella cavalcata nella serie cadetta lo scorso anno.

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