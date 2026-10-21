Alghero e Iglesias completano il quadro delle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza, dove raggiungono il Santa Teresa, che ha superato 3-2 il Calangianus dopo lo 0-0 dell’andata, e la Nuorese, che ha ribaltato il 2-0 dell’andata travolgendo 5-0 il Tortolì.

Al “Mariotti” l’Alghero difende il 3-2 dell’andata e passa il turno pareggiando 2-2 con il Bonorva. Per i catalani vanno a segno Sagardia, ancora decisivo dopo la tripletta di Bonorva, e Marcangeli. Per gli ospiti, privi dello squalificato Camara, segnano Igene e Riu. Nel punteggio complessivo l’Alghero si impone 5-4.

A Villacidro i detentori dell’Iglesias soffrono fino all’ultimo, ma vincono 3-2 in rimonta. Gli ospiti, forti dell’1-0 dell’andata, sbloccano subito su rigore con Maitini. La Villacidrese pareggia con J. Cocco prima dell’intervallo e nella ripresa passa in vantaggio con Caddeo, riportando in equilibrio il punteggio complessivo e avvicinandosi ai rigori. Nel finale però l’Iglesias ribalta la partita: Mancini firma il 2-2 a pochi minuti dalla fine e Beugrè chiude i conti con il gol del 2-3. Nel computo totale i minerari passano 4-2.

Le semifinali si giocano l’11 e il 25 novembre. Seguirà la finale secca su campo neutro, con data e sede ancora da stabilire.

© Riproduzione riservata