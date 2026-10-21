L’ex portiere del Cagliari Simone Aresti nello staff della FigcA Bernardo Mereu la direzione tecnica delle rappresentative regionali
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Simone Aresti, ex portiere del Cagliari, entra a far parte dello staff tecnico della FIGC – LND Sardegna con l’incarico di responsabile dell’Area portieri di tutte le rappresentative regionali di calcio a 11.
Un ruolo importante, che gli consentirà di mettere l’esperienza maturata durante la lunga carriera professionistica al servizio dei giovani talenti isolani, contribuendo alla loro crescita tecnica e sportiva.
All’orizzonte c’è un appuntamento particolarmente significativo: il Torneo delle Regioni 2027, in programma in Sardegna dal 19 al 26 marzo, che porterà nell’Isola le migliori selezioni giovanili del calcio dilettantistico italiano.