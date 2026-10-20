Il quadro che emerge dopo la disputa della sesta di andata di Promozione nel gir.B, relativamente alle rappresentanti di Gallura e Anglona, è assai variegato. In tre, vale a dire Castelsardo con 15 punti, Coghinas 12 e Monte Alma 11, fanno parte del lotto delle battistrada. Nel mezzo, ma a pochi punti dall'ultimo posto utile per far parte dei playoff, ci sono l'Arzachena 9 e Luogosanto 8, dunque a -3 e -2. Nella zona calda si trovano le rimanenti 2: Buddusò e San Giorgio Perfugas, che di punti ne hanno 4.

Ma vediamo i risultati che hanno determinato tale classifica: il Castelsardo è solamente a -1 dal primo posto, occupato dall'Ozierese 16, ancora imbattuta. La compagine castellanese guidata da Carlo Nativi ha espugnato il terreno del Fonni. Sul terzo posto va fatta una precisazione essendosi pronunciata la Corte Sportiva d'Appello: al Campanedda è stata data persa a tavolino la gara del primo turno con l'Ovodda, ragion per cui retrocede a quota 11, e di conseguenza l'Ovodda sale a 6.

Dunque al 3° posto si ritrova il Coghinas con 12, nonostante la sconfitta rimediata in casa del Li Punti. Il Monte Alma si ritrova così a braccetto proprio col Campanedda, con 11 punti. I nulvesi hanno pareggiato in casa con l'Arzachena (9), in un derby anglogallurese di recente nascita e che praticamente ha sviluppato il risultato nei primi 20' di gioco, e tale e rimasto.

Al 9° posto con 8 punti il Luogosanto che, dopo alcune battute a vuoto nei turni precedenti, ha ritrovato la via del successo al "Luigi Lacu", superando all'inglese l'Ovodda. Il Buddusò, ancora a digiuno di vittorie, ha fermato sul pari a reti bianche il temibile Campanedda, facendo così registrare il 4° pari stagionale. La San Giorgio Perfugas, dal canto suo, è stata sconfitta di misura a Bosa e domenica prossima riceverà la visita del Monte Alma in un derby d'Anglona che si annuncia avvincente e combattuto.

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