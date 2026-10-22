Poker azzurro ai quarti di finale del main draw maschile del quinto e ultimo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, domenica 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

Diverse teste di serie già a i saluti sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. L’algherese Lorenzo Carboni ha eliminato 6-3, 7-5 la testa di serie numero 1 Tommaso Compagnucci, le wild card Matteo Gribaldo e Tobia Costanzo Baragiola Mordini hanno sorpreso, rispettivamente, 1-6, 6-4, 6-2 in 2h07’ il finlandese Eero Vasa (numero 4 del torneo) e 6-3, 4-6, 6-3 in 2h52’ Fausto Tabacco (numero 5). Andrea De Marchi, invece, ha sconfitto 6-4, 6-2 il numero 6, il serbo Branko Djuric.

Prosegue il cammino della testa di serie numero 8, Lorenzo Angelini, che ha sconfitto con un convincente 6-1, 6-2 il qualificato francese Arthur Bellegy.

Ai saluti Manuel Mazza (6-3, 6-1 dal russo Andrey Chepelev, numero 2 del seeding) e il qualificato Leonardo Iemmi (doppio 6-4 in 2h20' dal tedesco Adrian Oetzbach, numero 7).

Nel main draw femminile, sei italiane hanno raggiunto gli ottavi. Oltre alle teste di serie numero 3 Jennifer Ruggeri e numero 8 Alessandra Mazzola, vanno al secondo turno anche la numero 6 del seeding Giorgia Pedone (6-4, 6-2 in 2h all’ucraina Daria Yesypchuk), Matilde Paoletti (6-2, 6-4 su Ginevra Parentini Vallega Montebruno) e le wild card Carla Giambelli (6-2, 6-3 all'argentina Paula Ormaechea) e Ilary Pistola (6-3, 6-4 all'egiziana Yasmin Ezzat).

Sconfitte, infine, le qualificate Camilla Gennaro (6-0, 6-4 dalla svedese Caijsa Wilde Hennemann) e Matilde Mariani (6-0, 1-6, 6-3 in 2h23’ dall’ellenica Despina Papamichail, testa di serie numero 1).

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