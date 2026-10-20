Tennis Ift Combined, anche l'algherese Lorenzo Carboni tra i dieci italiani agli ottavi nel quinto e ultimo torneo del Forte VillageNel femminile, tre azzurre si qualificate per il main draw
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Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dieci italiani hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale del tabellone principale maschile del quinto e ultimo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy, con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, domenica 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.
Alla testa di serie numero 1 Tommaso Compagnucci e a Gabriele Bosio, vincenti ieri, si sono aggiunti la numero 5 Fausto Tabacco (che si è imposto 6-3, 6-1 sul qualificato Giulio Stella), la 8 Lorenzo Angelini (6-1, 3-6, 6-3 sulla wild card Raffaele Ciurnelli), l’algherese Lorenzo Carboni (6-3, 6-3 al qualificato statunitense Alexander Chang), Andrea De Marchi (6-1, 6-2 sul qualificato Simone Macchione), Manuel Mazza (doppio 6-1 al qualificato Riccardo Di Vita), il qualificato Leonardo Iemmi (6-4, 6-2 sul finlandese Linus Lagerbohm) e le wild card Matteo Gribaldo (6-3, 6-2 sul polacco Marcel Zielinski) e Tobia Costanzo Baragiola Mordini (7-5, 6-2 su Gabriele Maria Noce).
Ai saluti Michele Mecarelli, sconfitto 6-1, 6-2 dal serbo Branko Djuric, numero 6, e il qualificato Romeo Spinolo, superato 6-1, 6-0 dal russo Andrey Chepelev, testa di serie numero 2.
Tre, invece, le italiane che si sono qualificate per il tabellone femminili.
Sono Camilla Gennaro, che nel turno decisivo ha sconfitto 6-3, 6-2 Giulia Paternò, Ginevra Parentini Vallega Montebruno, che si è aggiudicata un doppio tiebreak, 7-4, 13-11 in 2h32’, sulla cinese Shiyu Ye, e Matilde Mariani, vittoriosa in tre set, 5-7, 6-3, 7-6 in 2h26’, sulla romena Maria Toma.
Eliminate, invece, Denise Valente (3-6, 7-5, 10-7 in 2h06' dall’ellenica Marianna Argyrokastriti), Nicole Andrea Molaro (4-6, 7-6(6), 10-6 dalla brasiliana Caroline Boher Martins) e la nuorese del Tc Cagliari, Barbara Dessolis (6-2, 7-5 dall’elvetica Iva Ivanovic).
Nel frattempo sono iniziati gli incontri del main draw femminile, con le vittorie della testa di serie numero 3 Jennifer Ruggeri (6-1, 5-7, 6-3 in 2h23’ sulla wild card Lavinia Luciano) e della numero 8 Alessandra Mazzola (6-0, 6-3 sulla francese Lucie Nguyen Tan).
In tabellone anche la numero 6 del seeding Giorgia Pedone, Matilde Paoletti e le wild card Carla Giambelli e Ilary Pistola.