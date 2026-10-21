Al “Buoncammino” il Santa Teresa supera 3-2 il Calangianus, dopo lo 0-0 dell’andata. Primo tempo senza reti, poi una ripresa con cinque gol. Gli ospiti, privi dello squalificato Asara, passano in vantaggio con Sartor, ma i galluresi rispondono con Del Vecchio, che firma il pari, e completano la rimonta con Minnelli. Siamparelli allunga su rigore e chiude di fatto i conti. Nel finale Sartor, ancora dal dischetto, firma la doppietta personale e accorcia sul 3-2, ma non basta al Calangianus,.

Al “Fra Locci” la Nuorese ribalta in modo netto il 2-0 dell’andata, giocata anche quella a Tortolì, e travolge i padroni di casa per 5-0. La qualificazione si decide già nel primo tempo: Rydberg colpisce due volte, poi vanno a segno Vexic e De Sousa per lo 0-4 dell’intervallo. Nella ripresa ancora De Sousa firma il quinto gol. La squadra campione 2018-19 elimina così il Tortolì, vincitore nel 2016-17, che giocava senza lo squalificato Loi.

Sono ancora in corso Alghero-Bonorva, con i padroni di casa che ripartono dal 3-2 dell’andata, e Villacidrese-Iglesias, con i detentori avanti 1-0. Le semifinali si giocano l’11 e il 25 novembre. Seguirà la finale secca su campo neutro, con data e sede ancora da stabilire.

© Riproduzione riservata