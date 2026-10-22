I colori dell’Asd Pescatori del Golfo arrivano fino ai Campionati del mondo della pesca sportiva. Dal 22 al 30 ottobre a Torrevieja (Alicante), in Spagna, Francesco Nazzani rappresenterà l’Italia ai Campionati del Mondo Under 21 di Canna da Natante, insieme alla Sardegna e alla città di Porto Torres.

Un appuntamento internazionale di grande prestigio che rappresenta un traguardo importante nel percorso agonistico di Nazzani, frutto di impegno, costanza e di quella voglia di migliorarsi che lo ha portato a raggiungere importanti risultati. Per affrontare la preparazione e la competizione mondiale, Nazzani ha scelto di affidarsi Esclusivamente alle canne arrivo, utilizzando la prestigiosa serie perfetta 1, 2 e 3.

Tre canne dalle differenti caratteristiche tecniche, capaci di offrire sensibilità, precisione, affidabilità e prestazioni elevate nelle diverse condizioni di pesca. Per l’Asd pescatori del Golfo vedere un proprio atleta indossare la maglia della Nazionale Italiana e rappresentare il Paese in un Campionato del Mondo è motivo di immensa soddisfazione.

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