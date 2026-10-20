Promozione, girone B: l'Ozierese conserva il primo postoNon molla il Castesardo, secondo con un punto in meno
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Nel girone B della Promozione resta al comando l'Ozierese con 16 punti, conquistati in sei gare, frutto di cinque vittorie e un pareggio. Ieri la capolista ha piegato il Macomer per 1-0 con un gol di Gavin ad una decina di minuti dalla fine.
Ha vinto anche il Castelsardo, secondo con 15 punti. La vice capolista ha vinto a Fonni per 2-3. Pari (0-0) del Campagnedda, ora a 14 punti in classifica. Scivolone del Coghinas travolto per 3-0 dal Li Punti che ha conquistato tre punti d'oro in chiave salvezza.
Resta a zero punti il Thiesi battuto per 1-0 dalla Macomerese e che domenica scorsa ospiterà l'Ozierese nel testa-coda della giornata.