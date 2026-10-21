Nel girone C di Prima Categoria non si registrano novità per quanto riguarda la prima posizione: il Tavolara domina a punteggio pieno con 12 punti, a cui fanno da corollario le ben 13 reti realizzate e quelle subite, appena 3.

Nell'altro raggruppamento, quello D, dove sono presenti altre formazioni sia della Gallura che dell'Anglona, ad essere in vetta è l'Ittiri, solitario a quota 10.

Dopo le défaillance del precedente turno il "Trio Gallura" si é immediatamente riformato, grazie ai successi dell'ultimo turno: il Tavolara ha vinto lontano da casa, in quel di Lula, imponendosi per 4-1 e tra i marcatori figura ancora Valenti.

Tra le mura amiche si sono immediatamente riscattate sia il Golfo Aranci, ora al secondo posto con 9 punti, che l'Oschirese, che vanta lo stesso punteggio in classifica, con la vittoria ottenuta in rimonta sull'Atletico Bono.

Il Lauras bissa il successo del turno precedente a Badesi, superando in casa l'ostico Malaspina, portandosi così al 4° posto con 8 punti, in compagnia dell'Ottava, a sole due lunghezze dalla vetta.

C'è un altro aspetto che colpisce, analizzando il cammino dei Luresi, che al pari di Ittiri e Ottava non ha subito sconfitte: non capita tutti i giorni di vedere una squadra al 4° posto, con sole 4 reti messe a segno, anche perché in questo girone bisogna arrivare al 12° posto per trovare un altra formazione così poco prolifica. Mentre bisogna fare un plauso alla difesa, che ne ha subite 2 soltanto: dopo le 2 incassate nella gara d'esordio, capitan Savinelli è imbattuto da tre turni.

Al secondo posto nel girone si trova con 9 punti il Valledoria, che nel derby "marinaro" ha sconfitto il Badesi 09, che rimane all'ultimo posto con un solo punto sinora conquistato.

L' Atletico Castelsardo infine, dopo una partenza fulminante che ha fruttato 6 punti, nelle due successive è incappato in altrettante sconfitte e attualmente occupa una posizione di centro classifica.

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