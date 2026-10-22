Aveva un principio attivo con una concentrazione di Thc quasi dieci volte superiore al limite consentito per le coltivazioni legali. Per questo i carabinieri di Orgosolo hanno arrestato un uomo con l’accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata ieri in località Sorasi, nell’agro di Orgosolo, dove i militari della Squadriglia di Pratobello e della Stazione di Orgosolo hanno individuato una piantagione di cannabis priva dei previsti cartelli identificativi. Dopo aver monitorato il sito, i carabinieri sono intervenuti mentre l’uomo recideva i rami delle piante per appenderli a dei fili e avviarne l’essiccazione.

Nel corso delle successive verifiche sono state sequestrate 640 piantine e ingenti quantità di infiorescenze già essiccate.

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