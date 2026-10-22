Orgosolo, sorpreso nella piantagione di cannabis: arrestatoUna concentrazione di Thc quasi dieci volte superiore al limite consentito per le coltivazioni legali
Aveva un principio attivo con una concentrazione di Thc quasi dieci volte superiore al limite consentito per le coltivazioni legali. Per questo i carabinieri di Orgosolo hanno arrestato un uomo con l’accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.
L’operazione è scattata ieri in località Sorasi, nell’agro di Orgosolo, dove i militari della Squadriglia di Pratobello e della Stazione di Orgosolo hanno individuato una piantagione di cannabis priva dei previsti cartelli identificativi. Dopo aver monitorato il sito, i carabinieri sono intervenuti mentre l’uomo recideva i rami delle piante per appenderli a dei fili e avviarne l’essiccazione.
Nel corso delle successive verifiche sono state sequestrate 640 piantine e ingenti quantità di infiorescenze già essiccate.