La Torres cerca un attaccante, forse due, ma intanto sfoltisce l'organico per alleggerire il bilancio e liberare posti. Con l’apertura del mercato di gennaio si registrano tre partenze. Tre giocatori quindi non disponibili per il match di domani a Pontedera (ore 14.30) che apre il 2026 e il girone di ritorno.

La meno scontata è quella di Ernesto Starita, attaccante di 29 anni arrivato in prestito dal Benevento. Per lui 14 presenze e due gol in tap-in. Resta nel girone perché è stato girato al Guidonia Montecelio. Nessuna sorpresa invece per le partenze dei due ventunenni Alberto Lattanzio (l'esterno va alla Dolomiti Bellunesi) e Riccardo Stivanello (il difensore è stato dato in roestito dal Bologna al Lumezzane) che giocheranno nel girone A di Serie C.

Intanto 4 mosse per il Pontedera: si tratta del ritorno del centrocampista classe ’88 Andrea Caponi, del difensore classe 1994 Luca Piana dalla Cavese, dell’esterno offensivo Francesco Dell’Aquila in prestito dal Torino e dell’attaccante classe 2002 Philip Yeboah in prestito dal Monopoli.

