Pilota esce fuori strada e muore al Rally di Scandicci, gara annullataLa vittima è il fiorentino Andrea Bartarelli, 50 anni. Pilotava una Citroen C3
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Morto un pilota in un incidente di gara al Rally di Scandicci, in provincia di Firenze, questo pomeriggio mentre percorreva un tratto cronometrato del percorso.
La vittima è il fiorentino Andrea Bartarelli, 50 anni. Pilotava una Citroen C3 che, dalle prime informazioni, è uscita di strada circa 2,5 km dopo lo start della prova speciale, finendo in una scarpata.
Bartarelli è deceduto, il navigatore è rimasto ferito. Immediati i soccorsi, sia sanitari che tecnici. L'organizzazione ha annullato la gara.
(Unioneonline)