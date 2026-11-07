Morto un pilota in un incidente di gara al Rally di Scandicci, in provincia di Firenze, questo pomeriggio mentre percorreva un tratto cronometrato del percorso.

La vittima è il fiorentino Andrea Bartarelli, 50 anni. Pilotava una Citroen C3 che, dalle prime informazioni, è uscita di strada circa 2,5 km dopo lo start della prova speciale, finendo in una scarpata.

Bartarelli è deceduto, il navigatore è rimasto ferito. Immediati i soccorsi, sia sanitari che tecnici. L'organizzazione ha annullato la gara.

(Unioneonline)

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