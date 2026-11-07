È la più classica delle sfide da quasi tre lustri, Brà-Amsicora ha sempre un sapore particolare, qualunque sia la classifica che le accompagna. Ma la partita di stasera, big match dell’ottava giornata della serie A Élite maschile, ha un sapore diverso. L’Amsicora è in fuga solitaria, schiaccia tutto e tutti, ha già otto punti di vantaggio proprio sul Brà e sulla Lazio, e stasera potrebbe dare il colpo di grazia definitivo ai piemontesi campioni d’Italia in carica e tutta la compagnia che spera di riaprire il campionato. Al momento un monologo dell’Amsicora. Che inoltre piazza quattro giocatori ai primi posti della classifica dei marcatori. Bernstein con dodici reti, Carta (9), Sinkevicius e Atzori (8), tutti dietro l’argentino dell’HT Sardegna Luciano Drago, 13 reti, unico marcatore della squadra urese.

A proposito dell’HT Sardegna ancora senza vittorie e terzultimo, oggi è a Roma dove affronta la Lazio.

In trasferta anche la Ferrini, che ha risollevato la classifica dopo due vittorie e un pari, risultati accompagnati da prestazioni convincenti. Stasera gioca a Bondeno, contro una neopromossa che sgomita nel quartetto che insegue (da lontano) l’Amsicora.

In serie A1, sempre stasera, il Cus Cagliari è in trasferta a Riva del Garda, con l’HC Riva secondo in classifica nel girone A. La squadra di Jorge non dispera di agganciare la zona promozione. Stesse aspettative per la Juvenilia Uras a due punti dal terzo posto e attesa da una difficile trasferta in casa della Bonomi, formazione che divide il primo posto con la Superba Genova.

Turno di riposo in serie A Élite femminile, che riprenderà domenica prossima con l’ultima di andata e della prima fase.

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