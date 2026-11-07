Joel Salvi Costa resta da solo in testa alla classifica marcatori dell’Eccellenza. Nell’ottava giornata l’attaccante del Santa Teresa non è andato a segno nel 2-2 di Tempio, ma conserva il primato con 6 reti. Alle sue spalle però il gruppo si allarga: con Enrico Loi del Lanusei, fermo a 5, ora ci sono anche Tomas Ezequiel Pavone e Abre Yannick Beugrè. L’attaccante del Bonorva ha firmato il gol dell’1-1 contro l’Atletico Uri, quello dell’Iglesias ha realizzato una doppietta nel 2-2 con il Terralba ed è salito da 3 a 5 reti.

Si affolla anche la quota 4. Antonio Marras del Tempio, che ci era già, viene raggiunto da cinque giocatori. Caio De Cenco ha segnato due gol nel 4-0 dell’Ilvamaddalena alla Nuorese, Cristian Irde due nel 4-2 dell’Usinese al Calangianus. Un gol a testa, invece, per Joel Baraye nel 4-2 dell’Alghero al Taloro Gavoi, per Alessandro Mauro del Calangianus e per Fabio Doratiotto, a segno nell’1-1 del Lanusei a Villacidro.

A quota 3 salgono in sei: Marcos Luciano Sartor Camina (Calangianus), Daniel Casazza (Ilvamaddalena), Lucas Siamparelli (Santa Teresa), Francisco Farias Rodrigues (Taloro Gavoi), Niccolò Moreo (Tempio) e Daniele Cannas (Villacidrese). Restano a 3 Alessio Fadda (Alghero), Alfredo Saba (Atletico Uri), Demiro Pozzebon (Calangianus), Nicolas Martin Capellino (Iglesias) e Matteo Atzei (Villacidrese).

L’ottava giornata ha prodotto 31 gol, che portano il totale del campionato a 177. Sale anche il numero dei marcatori diversi: erano 89, ora sono 97, con otto nuovi nomi nell’ultimo turno. In tutto 23 giocatori hanno segnato due reti e 53 una.

© Riproduzione riservata