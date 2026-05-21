Da retrocessa in Seconda Categoria l’Asseminese chiude la sua stagione in ottava posizione con 38 punti. Dieci le vittorie, otto i pareggi e altrettante le sconfitte che portano la squadra di Zunnui a centroclassifica. Dopo un girone d’andata da protagonista chiuso al quarto posto, l’Asseminese ha faticato di più nella seconda parte di stagione racimolando 16 punti in 13 partite giocate.

Un’annata comunque di crescita per tutta la società dell’Asseminese come conferma il presidente Sandro Stara: «Tra le note positive sicuramente c’è la quantità di calciatori tesserati con noi, in tutte le categorie, e questo ci fa molto piacere. La società sta lavorando bene su tutti i fronti. La Prima Squadra ha avuto alti e bassi nel corso del campionato, e cercheremo di rimediare agli errori fatti durante la stagione. Abbiamo portato avanti molti ragazzi provenienti dal settore giovanile. Vederli arrivare in Prima Squadra ci rende orgogliosi. Come società abbiamo sempre fatto il possibile per non far mancare nulla ai nostri tesserati: dal vestiario a tutto quello che occorre per essere ben visti, che contribuisce all’immagine dell’Asseminese. Per la riuscita di tutto questo devo ringraziare tutti i dirigenti, collaboratori e sponsor che sostengono questa società».

Proprio tra i giovani protagonisti di questa stagione c’è Marco Pirroni, 19enne che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Asseminese: «Sapevamo che era un anno per ripartire come società, perciò l’obiettivo principale non era quello di salire o arrivare ai playoff. Un po’ di delusione per il girone di ritorno c’è, anche rispetto all’ottima prima parte di stagione. Quest’anno era importante ripartire con un gruppo solido di ragazzi giovani. Per me che era la prima stagione a tutti gli effetti con i grandi, ho imparato tante nozioni che mi porterò dietro per il futuro».

In conclusione della stagione sportiva l’Asseminese ha organizzato il Memorial dedicato a Efisio Stara, padre dell’attuale presidente Sandro, che si terrà dall’8 al 21 giugno presso il Campo Comunale Santa Maria ad Assemini. Parteciperanno tutte le categorie: dagli Allievi Regionali e Provinciali, Giovanissimi Regionali e Provinciali, agli Esordienti misti e primo anno, Pulcini misti e primo anno, Primi Calci e Piccoli Amici.

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