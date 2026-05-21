Non solo sport ma anche inclusione e condivisione: si è conclusa con successo la festa dello sport a Sennori. Il campo comunale “Basilio Canu” ha ospitato ieri mattina la Festa provinciale “Giovani in Gioco” dei Nuovi Giochi della Gioventù 2025-2026 accogliendo centinaia di studenti e studentesse provenienti dagli istituti comprensivi della provincia di Sassari. Ragazzi e ragazze che hanno affrontato una giornata intensa e partecipata, all’insegna dello sport, del fair play e dei valori educativi, con tante discipline protagoniste: atletica, pallavolo, basket, rugby, sitting volley, baskin e molto altro. Presenti allenatori, maestri e istruttori, insegnanti e associazioni sportive oltre ad un pubblico immenso.

Tutti hanno contribuito alla riuscita dell'evento, un momento di condivisione e di festa della comunità, che ha visto la presenza anche di alcuni amministratori.

Nel terreno di gioco si sono disputate le gare, sfide tra giovanissimi, ragazzi e ragazze coinvolti in un momento di socializzazione, di confronto, ma anche di rispetto di valori che lo sport è capace di trasmettere.

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