Le acque di Alghero si preparano a ospitare un’altra tappa di avvicinamento ai Focs de Sant Joan 2026. Sabato, con partenza alle 9.30, le barche di vela latina che rappresenteranno quartieri e borgate cittadine al terzo Palio San Joan in programma sabato 20 giugno, veleggeranno dal porto di Alghero fino al Parco di Porto Conte, per una giornata di mare, vela, tradizioni e inclusione.

Oltre alle barche di vela latina, saranno della veleggiata anche l’imbarcazione Malupa 5.0 (barca a vela accessibile senza barriere) del Progetto Spiaggia facile della Cooperativa Ecotoni onlus, in collaborazione con la Lega Navale Italiana, che ospiterà a bordo persone con disabilità, e il Catamarano One del Centro Velico Caprera, che porta avanti il Progetto Mare con a bordo ricercatori e ospiti.

Da Punta Giglio, con lo start dato da One, avrà inizio la partenza ufficiale della veleggiata, Si veleggerà nella Baia di Porto Conte e nell’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana, con destinazione Tramariglio. Una volta giunte a destinazione, le imbarcazioni saranno ormeggiate nel porticciolo turistico CalaTramariglio.

Momento interessante, verso le 12, sarà quello della conferenza a cura del Progetto Marine Adventure for Research & Education, a Casa Gioiosa, sede del parco, dove si parlerà dell’iniziativa di ricerca scientifica e citizen science promossa dal Centro Velico Caprera in collaborazione con One Ocean Foundation.

A seguire i saluti istituzionali e le premiazioni dei partecipanti. Alle 15, è prevista la visita al polo museale. Successivamente, si rientrerà verso Alghero.

La Veleggiata Parco di Porto Conte è organizzata dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, dal Circolo Nautico Il Marinaio Alghero, dal Comitato di Quartiere della Pietraia, i Ccn e i Comitati di Quartiere e Borgata di Alghero, con il sostegno di Consorzio Porto di Alghero, Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Parco di Porto Conte, Porticciolo Turistico Cala Tramariglio e Pro Loco Alghero.

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