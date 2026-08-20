Ancora un giovane ceduto in prestito. La Torres comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Luca Bonin al Brian Lignano. L’attaccante classe 2006 si trasferisce in prestito annuale e disputerà il campionato di Serie D, girone C.

Bonin era arrivato l'estate scorsa e dopo aver giocato le prime gare da titolare era stato accantonato dal tecnico Pazienza. Dei giovani arrivati l'anno scorso sono rimasti solo il trequartista Lunghi e la punta Di Stefano. Nelle settimane scorse infatti sono stati dati in prestito il difensore Christian Biagetti (Atletico Lodigiani) e l'esterno italo-albanese Saimjr Dumani (Latte Dolce).

Da capire se con l'arrivo imminente di un esterno di centrocampo si registreranno altre partenze.

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