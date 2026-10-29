Sono entrambe a quota 15,vale a dire a punteggio pieno, e va da sè che siano loro a guidare la battaglia delle Galluresi nel girone H, del campionato di Seconda Categoria. Diciamo che per loro non é una novità, poiché sia il Porto Cervo , che il Porto San Paolo, viaggiano a vele spiegate in vetta, da un mese, più o meno in compagnia , di altri Santi e di altri porti.

Detto del primo posto in tandem, vediamo altri rafforzativi della loro leadership : la " capitale" della Costa Smeralda , vanta la miglior difesa, con 3 sole reti subite, ma è assai brillante sul lato segnature avendone realizzato 23, vale a dire solo una in meno, della perla della costa orientale, quel Porto San Paolo, che vanta quota 24, con 9 di esse , che vanno ascritte al bomber Romino Kozeli. A questo proposito gli Smeraldini sono stati travolgenti in quel di Monti col Funtanaliras (7 punti), tra cui le doppiette di Massimo Cosseddu e Donnovan Aboeka. Poker del Porto San Paolo sul Siniscola Montalbo (7), grazie anche alla doppietta di Kozeli. Terzo con 10 punti l'esperto Palau , impostosi a Sant'Antonio (9), con tanto di sorpasso in classifica. L'Atletico Maddalena in virtù del successo sul Trinità ( 3 ), si posiziona al 5° posto con 8 punti. A seguire in graduatoria il duo Funtanaliras e Siniscola con 7 punti, che hanno subito sconfitte nei loro rispettivi incontri; ed a quota 6 ritroviamo La Salette, che riposava. Guadagnano un punto a testa dopo il loro scopiettante ( 4-4 ), il Loiri (5) ed il Berchidda (2). Ci sono state anche 2 cosidette " prime volte": il Biasì (5), ha ottenuto a Budoni , battendo la Budonese ( 3 ) per 2-1, la sua prima vittoria stagionale. Mentre l'Olbia Calcio , pareggiando in trasferta con Lo Sporting Paduledda ( 4 ), ha incamerato il primo punto stagionale. E' di soli tre punti conquistati il bilancio per quanto le Anglogalluresi del girone G: il Laerru ha ottenuto il pari dalla trasferta sul terreno dell'Atletico Sorso; pari a reti inviolate nel confronto fra Tzaramonte ( 5 ) e Viddalbese ( 4 ). Infine nel posticipo che ha riguardato il raggrupamento F, l' Alà ha sconfitto con un largo punteggio il Burgos, raggiungendo quota 7.

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