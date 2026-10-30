È già iniziato nella giornata di ieri il lungo weekend cestistico regionale. Tra sabato e domenica fari puntati, in particolare, sui tornei di Serie B Femminile e Divisione Regionale 1.

Serie B Femminile. È un big match di altissima classifica a rubare la scena. Domani, infatti, di fronte Antonianum Quartu e Astro Cagliari, le uniche due formazioni ancora a punteggio pieno e grandi favorite per la vittoria del campionato. Ecco il quadro completo della quarta di andata: Antonianum Quartu-Astro, domani ore 18.30; Fenix Sassari-Settimo, domani ore 17.30; Basket Su Planu-Elmas, domani ore 19; Mercede Alghero-SAP Alghero, domani ore 18.30. Riposa Dinamo Lab.

Serie C Femminile. Dopo l’antipasto della scorsa settimana, nel weekend si giocheranno tutte le partite della seconda giornata di andata. Il programma: Il Gabbiano-Assemini, domani ore 18; Jolly Dolianova-Panda Monserrato, domenica ore 18.30; Sinnai Basket-Virtus Olbia, domenica ore 16.

Divisione Regionale 1. Fari puntati sulla sfida di Sassari tra la neo-promossa, e capolista, Shardana e la Santa Croce, seconda. Elmas, altra prima in classifica, sarà impegnata tra le mura di casa nel testa-cosa contro il San Sperate, formazione ancora alla ricerca della prima vittoria della stagione. La quarta giornata di andata: M.B.A. Alghero-CUS Sassari, domani ore 19; Elmas-Basket Club San Sperate, domani ore 19; Shardana Basket-Santa Croce Olbia, domenica ore 17.30; Serramanna-Astro, domenica ore 18; Genneruxi-Ferrini, domenica ore 18.

Divisione Regionale 2. Nel girone meridionale, girone A, vittoria dell’Assemini “White” nell’anticipo di ieri contro la Sulcis Spes (72-59). Da stasera al via il resto delle gare. Al Nord, invece, tutti in campo sabato e domenica. Sud. Quarta giornata di andata. Girone A: Basket Assemini “White”-Sulcis Spes 72-59; Basket Iglesias-Basket Assemini “Black”, stasera ore 20.30; Settimo-Madas Siliqua, domenica ore 18; Calasetta Basket-Cagliari Basket, domenica ore 19; Carbonia-Beta, lunedì ore 20.30; Sinnai Basket-Carloforte (06/01). Girone B: Condor Monserrato-Basket Mogoro, domani ore 18; Pol. Marrubiu-Ferrini Quartu, domani ore 19; Vitalis San Gavino-Astro, domani ore 18; La Casa del Sorriso-Il Gabbiano, domenica ore 20.30; Primavera-Azzurra Oristano, domenica ore 20; Genneruxi-Antonianum, mercoledì ore 21. Nord. Terza giornata di andata: Macomer 2.0-Ghilarza, domani ore 19; Virtus Olbia-Team Sassari Sport, domani ore 18.30; Accademia Olmedo-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 18; Shardana Basket-Masters Sassari, domenica ore 15; Nova Pallacanestro-Demones Ozieri, domenica ore 17; Arzachena-Olimpia Olbia, domenica ore 19; M.B.A. Alghero-Fenix Sassari (rinv.).

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