Sotto di due reti dopo appena tredici minuti, l’Himalaya ribalta il Tertenia e conquista la prima vittoria stagionale. Si giocava in via Crespellani il recupero della prima giornata di Prima Categoria, girone A, fatto ripetere dal Giudice Sportivo dopo l'annullamento della gara originaria per un errore arbitrale. L'avvio è da incubo per i padroni di casa: al 2' Mereu ribadisce in rete un cross dalla fascia, al 13' Mameli raddoppia con un'azione quasi fotocopia. Al 24' il gioco si ferma per il grave infortunio di Mirco Orrù, soccorso dal 118 dopo uno scontro di gioco. Al 29' Dedoni devia in rete un cross preciso di Tupponi e riapre la partita, al 38' è lo stesso Tupponi a pareggiare superando il portiere con un elegante pallonetto. Nel secondo tempo la gara resta aperta e combattuta fino al 76', quando Dell'Oste lancia ancora Tupponi: il portiere respinge il primo tiro, ma l'attaccante è il più lesto sulla ribattuta e firma il 3-2 e la doppietta personale. Una prova di carattere e determinazione che vale tre punti preziosi: l'Himalaya sale a quota 5, mentre il Tertenia incassa la prima sconfitta stagionale e resta quarto a 10 punti. In vetta resta il Decimo 07, a punteggio pieno con 15 punti.

HIMALAYA: Simula, G. Porcu, Matza, Orrù (24' Sechi Mele), Magro, Dedoni, Tupponi (83' Serra), F. Porcu, Niang, Dell'Oste, Calia. All. Idda

TERTENIA: Marongiu, Bruno, Sotgia (89' Fiori), Pilia (81' Puddu), Contu, Floris, Aresu, Boi, Mameli, Mereu, Podda (61' Murgia) ARBITRO:Pala di Nuoro RETI: 2' Mereu (T), 13' Mameli (T), 29' Dedoni (H), 38' e 76' Tupponi (H)

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