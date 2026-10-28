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Sette squadre conoscono già il proprio destino negli ottavi di ritorno della Coppa Italia di Promozione. Le emozioni più forti a Castelsardo e a Nulvi, dove si è arrivati ai calci di rigore. Il Castelsardo, che aveva vinto 2-1 ad Arzachena, cade 3-2 in casa ma si qualifica dal dischetto. A Nulvi, invece, il Monte Alma spreca il 2-0 dell'andata: cede 3-1 al Campanedda, che ai rigori conquista i quarti. Rimonta riuscita per l'Antiochense, che dopo lo 0-1 dell'andata batte 3-1 l'Accademia Sulcitana, e per il Thiesi, che ribalta l'1-0 subito in casa e vince 3-0 a Macomer con la doppietta di Budroni e un'autorete di Nachet. Il Cannonau Jerzu supera 2-0 il Selargius dopo l'1-1 dell'andata. L'Ozierese, già avanti 3-0, si ripete con un 4-1 sull'Ovodda grazie alla doppietta di Foddai e ai gol di Manca e Farris. L'Arborea vince 2-1 a Samugheo e conferma l'1-0 dell'andata. Manca l'ultimo verdetto: Sant'Elena-Ferrini Cagliari si gioca mercoledì 4 novembre, con i quartesi avanti 3-1. I quarti di finale sono in programma il 18 novembre e il 2 dicembre.