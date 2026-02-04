Nel girone A di Promozione continua a essere Andrea Sanna il leader incontrastato della classifica marcatori. L’attaccante della capolista Terralba ha realizzato la rete del definitivo 2-0 contro il Pirri, salendo così a quota diciassette gol stagionali.

Insegue a due lunghezze Angelo Marci del Guspini, formazione appaiata in vetta alla classifica. Il bomber è risultato decisivo grazie al gol messo a segno nella sfida contro la Freccia Parte Montis.

Al terzo posto con tredici marcature si conferma Marco Gianoli della Tharros. Sale invece a quota dodici Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia, andato a segno nel successo esterno contro lo Jerzu.

Nel girone B è dominio assoluto di Diego Barboza: l’attaccante ha firmato una doppietta contro il Tuttavista, portandosi a quota ventidue reti e rafforzando la sua leadership tra i bomber. Si allontana Domenico Saba del Bonorva (19 reti), rimasto a secco nella gara contro l’Atletico Bono, pur offrendo una prestazione di alto livello.

A quota quindici gol si registra il terzetto composto da Santiago Mateucci (Coghinas), Marcelo Gavim (Macomerese) e Gavino Molozzu (Atletico Bono), che restano in scia nella corsa ai vertici della graduatoria.

Girone A

17 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).

15 RETI: Angelo Marci (4 rig.) (Guspini).

13 RETI: Marco Gianoli (Tharros).

12 RETI: Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).

10 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari).

9 RETI: Roberto Cappai (Villacidrese).

8 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Gianluca Reginato, Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Nicolò Agostinelli, Luca Muscas (Villacidrese).

7 RETI: Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Gianluca Riep (Guspini); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros).

6 RETI: Massimo Pibiri (1 rig.), Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Fabrizio Casu, Raffaele Picciau (4 rig.) (Uta 2020); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia).

5 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri); Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Julian Marcos Miranda, Riccardo Pulcrano (Castiadas); Ezequiel Cordoba (Guspini); Mattia Sardu (2 rig.) (Samugheo); Gino Noli (Tonara); Victor Manuel Pascual Sales (Uta 2020); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia); Matteo Atzei (Villacidrese).

Girone B

22 RETI: Diego Barboza (3 rig.) (Alghero).

19 RETI: Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva).

15 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas); Marcelo Gavim Bruno (1 rig.) (Macomerese).

14 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 1, Macomerese 13).

13 RETI: Alessio Virdis (Alghero).

12 RETI: Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena); Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto).

11 RETI: Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas); Gonzalo Ferro (2 rig.) (Ozierese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

10 RETI: Mattia Asara (4 rig.) (Castelsardo).

9 RETI: Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa); Victory Igene (Usinese).

8 RETI: Augusto Bonivardi (2 rig.) (Arzachena); Cissè Kaba Sidi (Bosa); Agustin Meli (Coghinas).

7 RETI: Nicolò Trenta (Campanedda).

6 RETI: Joel Baraye, Antonio Marras (Alghero); Samuele Pinna (Bonorva); Joao Pedro Pereira Barzaghi (1 rig.) (Campanedda); Thomas Alberti (Li Punti); Mauro Felipe Pinto de Carvalho (Macomerese); Antonio Fantasia (3 rig.) (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Ruben Figueiras (Thiesi).

© Riproduzione riservata