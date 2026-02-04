Domenica scorsa, in occasione della 42ª edizione del Trofeo Città di Ozieri, sono stati assegnati i titoli individuali regionali di cross nelle specialità del Cross Corto Promesse e Senior, oltre ai titoli Master per tutte le fasce d’età. Una giornata intensa e partecipata, che ha confermato il valore tecnico della manifestazione e l’ottimo stato di salute del movimento regionale.

Nel Cross Corto maschile il titolo è andato a Mattia Careddu dell’Atletica Leggera Porto Torres, mentre tra le donne si è imposta Elisa Spazzafumo dell’Atletica Elmas.

Ampia e combattuta la rassegna dei titoli Master, con numerosi atleti protagonisti nelle rispettive categorie. Di seguito l’elenco dei nuovi campioni regionali:

  • SM35: Simone Tola (Amatori Olbia)

  • SF35: Giorgia Pilia (Isolarun)

  • SM40: Enrica Pintor (Isolarun)

  • SM45: Emanuele Concu (Guilcer)

  • SF45: Serafina Mura (Macomerunners)

  • SM50: Vincenzo Tanca (Atletico San Teodoro)

  • SF50: Leonarda Cantara (Academy Olbia)

  • SM55: Michele Serra (CUS Sassari)

  • SF55: Roberta Ferru (Cagliari Atletica Leggera)

  • SM60: Donatella Saiu (Atletica Elmas)

  • SM65: Mauro Muscas (Atletica Sinnai)

  • SF65: Paola Maglioli (Ichnos Sassari)

  • SM70: Marisa Moreggio (Atletico Arborea)

  • SM75: Italo Sedda (Atletica Guspini)

  • SM80: Emilio Pireddu (Atletica Elmas)

  • SM85: Giuseppe Antonio Addis (Atletico Buddusò)

Grande soddisfazione nelle parole di Mauro Muscas, vincitore del titolo regionale nella categoria SM65:
<È una bellissima soddisfazione. Il prossimo impegno sarà domenica prossima, quando parteciperò ai Campionati Italiani Master di cross a Rocca di Papa>.

Il Trofeo Città di Ozieri si conferma così una delle manifestazioni di riferimento del calendario regionale, capace di unire tradizione, qualità organizzativa e alto livello agonistico.

