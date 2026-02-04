Domenica scorsa, in occasione della 42ª edizione del Trofeo Città di Ozieri, sono stati assegnati i titoli individuali regionali di cross nelle specialità del Cross Corto Promesse e Senior, oltre ai titoli Master per tutte le fasce d’età. Una giornata intensa e partecipata, che ha confermato il valore tecnico della manifestazione e l’ottimo stato di salute del movimento regionale.

Nel Cross Corto maschile il titolo è andato a Mattia Careddu dell’Atletica Leggera Porto Torres, mentre tra le donne si è imposta Elisa Spazzafumo dell’Atletica Elmas.

Ampia e combattuta la rassegna dei titoli Master, con numerosi atleti protagonisti nelle rispettive categorie. Di seguito l’elenco dei nuovi campioni regionali:

SM35 : Simone Tola (Amatori Olbia)

SF35 : Giorgia Pilia (Isolarun)

SM40 : Enrica Pintor (Isolarun)

SM45 : Emanuele Concu (Guilcer)

SF45 : Serafina Mura (Macomerunners)

SM50 : Vincenzo Tanca (Atletico San Teodoro)

SF50 : Leonarda Cantara (Academy Olbia)

SM55 : Michele Serra (CUS Sassari)

SF55 : Roberta Ferru (Cagliari Atletica Leggera)

SM60 : Donatella Saiu (Atletica Elmas)

SM65 : Mauro Muscas (Atletica Sinnai)

SF65 : Paola Maglioli (Ichnos Sassari)

SM70 : Marisa Moreggio (Atletico Arborea)

SM75 : Italo Sedda (Atletica Guspini)

SM80 : Emilio Pireddu (Atletica Elmas)

SM85: Giuseppe Antonio Addis (Atletico Buddusò)

Grande soddisfazione nelle parole di Mauro Muscas, vincitore del titolo regionale nella categoria SM65:

<È una bellissima soddisfazione. Il prossimo impegno sarà domenica prossima, quando parteciperò ai Campionati Italiani Master di cross a Rocca di Papa>.

Il Trofeo Città di Ozieri si conferma così una delle manifestazioni di riferimento del calendario regionale, capace di unire tradizione, qualità organizzativa e alto livello agonistico.

