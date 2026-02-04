Trofeo Città di Ozieri, assegnati i titoli regionali di crossNella 42ª edizione grande spettacolo sui percorsi cittadini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domenica scorsa, in occasione della 42ª edizione del Trofeo Città di Ozieri, sono stati assegnati i titoli individuali regionali di cross nelle specialità del Cross Corto Promesse e Senior, oltre ai titoli Master per tutte le fasce d’età. Una giornata intensa e partecipata, che ha confermato il valore tecnico della manifestazione e l’ottimo stato di salute del movimento regionale.
Nel Cross Corto maschile il titolo è andato a Mattia Careddu dell’Atletica Leggera Porto Torres, mentre tra le donne si è imposta Elisa Spazzafumo dell’Atletica Elmas.
Ampia e combattuta la rassegna dei titoli Master, con numerosi atleti protagonisti nelle rispettive categorie. Di seguito l’elenco dei nuovi campioni regionali:
-
SM35: Simone Tola (Amatori Olbia)
-
SF35: Giorgia Pilia (Isolarun)
-
SM40: Enrica Pintor (Isolarun)
-
SM45: Emanuele Concu (Guilcer)
-
SF45: Serafina Mura (Macomerunners)
-
SM50: Vincenzo Tanca (Atletico San Teodoro)
-
SF50: Leonarda Cantara (Academy Olbia)
-
SM55: Michele Serra (CUS Sassari)
-
SF55: Roberta Ferru (Cagliari Atletica Leggera)
-
SM60: Donatella Saiu (Atletica Elmas)
-
SM65: Mauro Muscas (Atletica Sinnai)
-
SF65: Paola Maglioli (Ichnos Sassari)
-
SM70: Marisa Moreggio (Atletico Arborea)
-
SM75: Italo Sedda (Atletica Guspini)
-
SM80: Emilio Pireddu (Atletica Elmas)
-
SM85: Giuseppe Antonio Addis (Atletico Buddusò)
Grande soddisfazione nelle parole di Mauro Muscas, vincitore del titolo regionale nella categoria SM65:
<È una bellissima soddisfazione. Il prossimo impegno sarà domenica prossima, quando parteciperò ai Campionati Italiani Master di cross a Rocca di Papa>.
Il Trofeo Città di Ozieri si conferma così una delle manifestazioni di riferimento del calendario regionale, capace di unire tradizione, qualità organizzativa e alto livello agonistico.