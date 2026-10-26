Serie B, l'Olbia rugby vince il derby a SinnaiLe api galluresi vincono 27-6 in casa del 7 Fradis nel match valido per la seconda giornata del girone 4
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L'Olbia vince 27-6 il derby sardo di Serie B sul campo del 7 Fradis Sinnai.
Il match, valido per la seconda giornata del girone 4 del campionato nazionale di serie B di rugby, ha visto le api galluresi condurre la sfida fin dall'inizio, chiudendo il primo set sul 13-6, prima di allungare il passo nella ripresa.
Sinnai-Olbia 6-27 (6-13).
Sinnai: Tremulo, Porcu, Leone, Mokom, Spina, Sovico, Strazzullo, Zelaya, Meloni, Gatti, Salis, Garofalo, Pedditzi, Badone, Pilia. A disposizione Cimino, Ledda, Ligas, Pisano, Spina, Vadilonga, Zucca. Coach Stefano Raffin.
Olbia: Manente, Carlo Stara, Traibel, Carrizo, Lai, Francescato, Salis, Torriani, Antonio Stara, Moufrah, Carboni, lallinaj, Antonelli, Geraci, Melita. A disposizione Fenu, Marrone, Putzu, Pileri, Paone, Tedde, Sanciu. Coach Mirko Luciano.
Arbitro:
Punti: 2' calcio piazzato Manente; 7' cp S; 14' cp Manente; 27' meta Salis, trasformata; 39' cp S; 12' st m. Salis, trasf. Manente; 38' st m. Pileri, trasf. C. Stara.