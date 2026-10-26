L’Antonianum Quartu vince, approfitta del turno di riposo dell’Astro Cagliari, e vola in vetta solitaria al torneo di Serie B Femminile di basket.

Capolista. Il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino si impone per 34-73 sul parquet della SAP Alghero. Ospiti che allungano sin dalle prime battute (5-14 al 10’), raggiungendo il +20 all’intervallo (13-33 al 20’). Nella ripresa la situazione non cambia, le quartesi non abbassano il ritmo e la forbice tra le due squadre si amplia ulteriormente (20-54 al 30’ e 34-73 del 40’). Top scorer della gara è Corso, dell’Antonianum, con 26 punti personali.

Le altre. Rinviata la sfida tra Settimo e Su Planu, nella terza di andata si registrano anche le vittorie di Fenix Sassari e Elmas. Le sassaresi superano a domicilio la Dinamo Lab per 24-84. Il divario tra le due squadre si scava sin dai primi minuti (4-29 al 10’) e prosegue nel corso dei 40’ di gioco. Nelle fila della Fenix è Loriga la migliore, con 19 punti. Elmas, invece, si impone in casa per 67-53 contro la Mercede Alghero. Ospiti meglio nella prima parte di gara (15-16 al 10’ e 20-33 al 20’). Il quintetto allenato da Stefano Schirru ha un’imponente reazione nel corso del terzo quarto, recuperando lo svantaggio e portandosi sul +9 al 30’ (51-42). Negli ultimi 10’ le padrone di casa allungano ulteriormente, fino al +14 finale. Per Elmas è Mura la top scorer, con 19 punti.

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