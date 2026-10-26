A dodici mesi dalla finale scudetto mancata per un soffio, stavolta la formazione di Serie A1 femminile del Tc Cagliari dovrà lottare per la salvezza nei playout. La certezza è arrivata a due giornate dal termine della fase a gironi, a causa della sconfitta casalinga contro la capolista Tc Prato, passata per 3-1 in un duello che, con un pizzico di fortuna in più, poteva rivelarsi ben diverso.

Il capitano Martin Vassallo Arguello dichiara: «Malgrado la sconfitta, siamo comunque molto contenti del fine settimana vissuto al circolo, perché la sfida Serie A1 è stata l’evento clou di un weekend carico di manifestazioni e campionati a squadre, per tutte le età e categorie. Questo ha garantito una splendida atmosfera, che si è vista anche nella sfida col Tc Prato. Peccato per la sconfitta, ma, come già all’andata, le nostre avversarie hanno meritato il successo e dimostrato come mai siano al comando della classifica, nonché una delle principali favorite per lo scudetto. Dal canto nostro, Nuria Brancaccio ha giocato una gran partita, mentre Mazzola e Dessolis hanno raccolto meno di quanto meritassero. La prima ha fatto tutto il possibile per vincere, pagando anche un po’ di stanchezza nel finale, mentre Barbara ha lottato al massimo un’altra volta. Le è mancata un po’ di fortuna nel momento chiave, ma il campionato la sta aiutando a salire di livello: è sempre più vicina a battere avversarie molto forti, e siamo sicuri che prima o poi ce la farà. Superata l’ovvia amarezza, deve essere soddisfatta del suo percorso. Siamo orgogliosi di lei, così come di tutte le nostre ragazze e del clima visto sui campi, per il quale dobbiamo ringraziare anche i nostri soci e tutti i bambini della scuola tennis presenti».

Come accennato, in virtù del solo punto raccolto nelle prime quattro sfide, il Tc Cagliari non può più lottare per le prime due posizioni del Girone 1, già matematicamente nelle mani di Tc Prato e Ata Battisti Trentino. Le sarde, così come il Tc Padova Argos, dovranno conquistare la salvezza ai playout. Ma restano ancora due gare per cercare la prima vittoria stagionale, a partire da quella di domenica 1 novembre a Trento.

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