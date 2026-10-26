Come facilmente pronosticato, anche per la trasferta di sabato a Pescara la Torres dovrà fare a meno dell'importante contributo dei tifosi. Le autorità competenti hanno vietato la vendita dei biglietti ai residenti di Sassari e Provincia.

Perdura quindi l'effetto dei disordini e degli atti vandalici compiuti dagli ultras nello stadio di Campobasso che hanno portato all'identificazione di 60 persone (rischiano il Daspo) e a una multa di 400 euro alla società sassarese per i danneggiamenti ai servizi sanitari dello stadio molisano.

Il divieto di vendita dei biglietti ai sassaresi non preclude naturalmente l'acquisto dei tagliandi ai tifosi provenienti da altre province sarde o della Penisola, ma come dimostra la gara di Reggio Emilia, al massimo i supporter possono essere una ventina, mentre per una gara che sarà una sorta di spareggio tra quarte in classifica, avrebbe richiamato almeno un centinaio di tifosi, capaci di dare grande spinta alla squadra.

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