Il Santa Teresa puntella la difesa ingaggiando Federico Campus. Il centrale sassarese cresciuto tra le giovanili di Torres e Latte Dolce, è il secondo nuovo acquisto del club gallurese dopo Paolo Arca, ufficializzato ieri.

Classe 2002, Campus ha indossato in carriera le maglie di Valledoria, Atletico Uri, Ossese, Stintino e Badesi, e si prepara adesso a difendere i colori biancocelesti nel prossimo campionato di Eccellenza sotto la guida tecnica di Fabio Levacovich.

Giovane ma esperto della categoria, Campus va a completare un reparto che conta già sei effettivi – i confermati Braga, Gavagni, Minnelli, Secci, più l’under Rubino e Arca – in attesa di qualche altro colpo di mercato, che potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta.

«Solidità, fisicità e affidabilità sono le sue qualità principali», sottolinea la nota con cui la società presenta il giocatore, che è stato annunciato oggi. Attesi nei prossimi giorni altri nuovi acquisti tra centrocampo e attacco.

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