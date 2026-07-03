Eccellenza, Federico Campus firma col Santa TeresaIl difensore sassarese è l’ultimo rinforzo del reparto arretrato dei galluresi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Santa Teresa puntella la difesa ingaggiando Federico Campus. Il centrale sassarese cresciuto tra le giovanili di Torres e Latte Dolce, è il secondo nuovo acquisto del club gallurese dopo Paolo Arca, ufficializzato ieri.
Classe 2002, Campus ha indossato in carriera le maglie di Valledoria, Atletico Uri, Ossese, Stintino e Badesi, e si prepara adesso a difendere i colori biancocelesti nel prossimo campionato di Eccellenza sotto la guida tecnica di Fabio Levacovich.
Giovane ma esperto della categoria, Campus va a completare un reparto che conta già sei effettivi – i confermati Braga, Gavagni, Minnelli, Secci, più l’under Rubino e Arca – in attesa di qualche altro colpo di mercato, che potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta.
«Solidità, fisicità e affidabilità sono le sue qualità principali», sottolinea la nota con cui la società presenta il giocatore, che è stato annunciato oggi. Attesi nei prossimi giorni altri nuovi acquisti tra centrocampo e attacco.