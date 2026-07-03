Dopo la conferma dell'allenatore Cossu, il Tortolì prepara la nuova stagione di Eccellenza confermando quattro importanti protagonisti della scorsa stagione. Anche per il prossimo campionato vestiranno la maglia rossoblù Federico Serra, Sergio Sulis, Simone Loi e Jeremias Delpiccolo.

In un comunicato la società spiega che «Federico Serra non ha bisogno di presentazioni: capitano e bandiera della nostra squadra, con cui ha esordito nell’ormai lontano 2014, ha superato le 300 presenze in rossoblù distinguendosi per impegno, professionalità e attaccamento ai colori. Sergio Sulis, classe 2003 di Villanova Strisaili, è arrivato lo scorso anno al Fra Locci dopo la trafila giovanile nel Cagliari Calcio e le esperienze in Serie D con Sant’Agata e Costa Orientale Sarda. Nel campionato appena trascorso si è distinto come uno dei migliori esterni del torneo».

E, poi, ancora, «Simone Loi è un’altra importante riconferma, dopo la cavalcata da protagonista nel campionato di Promozione e la salvezza in Eccellenza. Classe 2007 di Triei, è stato uno dei giovani più interessanti della rosa e dell’intera categoria regionale, nella quale punterà a ripetersi proseguendo il suo percorso di crescita.

Jeremias Delpiccolo, difensore centrale argentino del 2005, è stato una delle più piacevoli sorprese del torneo appena concluso. Arrivato a ottobre scorso dalla Civitanovese, si è guadagnato lo spazio da titolare a suon di prestazioni convincenti e gol pesanti. La Società comunica infine che non sono previste ulteriori conferme rispetto alla rosa della passata stagione, a seguito di una valutazione complessiva su caratteristiche tecniche e attitudini morali condivisa con lo staff tecnico e in linea con la programmazione futura. Nei prossimi giorni continueremo a presentare i nuovi innesti che andranno a completare l’organico per la stagione 2026/2027».

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