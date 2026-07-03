Il ciclismo giovanile sardo tocca il tetto d’Italia. Un'impresa straordinaria che porta la firma del Velo Club Sarroch, capace di conquistare uno storico terzo posto assoluto nella classifica finale per società al prestigioso Meeting Nazionale di Ciclismo "Adriano Morelli" a Viareggio, la vetrina più importante del panorama ciclistico riservata alla categoria Giovanissimi.

Su ben 179 società provenienti da ogni angolo della penisola e oltre 1.450 mini-ciclisti in gara, i ragazzi del sodalizio sarrochese hanno brillato per quattro intense giornate, arrendendosi solo a due autentiche corazzate lombarde: l’UC Costamasnaga (vincitrice con 1.440 punti) e la Feralpi Monteclarense (1.220 punti). Con 1.005 punti, il Velo Club Sarroch si è tenuto alle spalle persino i campioni uscenti della GS Mosole (940 punti), confermandosi un'autentica eccellenza del movimento isolano e nazionale.

Una medaglia di bronzo che corona un'annata memorabile, che ha già visto la compagine conquistare il Campionato Regionale, l'Interprovinciale, il Trofeo CONI e la fase regionale di Bicimparo. Degno di nota, inoltre, anche il trofeo conquistato al Meeting regionale.

Quattro giorni da protagonisti: sfilata e abilità

La kermesse in terra toscana è iniziata sotto i migliori auspici fin dalla sfilata d’apertura, valida per il Trofeo Franco Ballerini, dove il club sardo ha centrato un ottimo quarto posto. Poi è stata la volta delle prove di abilità tecnica, specialità in cui Sarroch vanta una tradizione d'élite.

Tra i tantissimi piazzamenti di rilievo spiccano:

G2 Maschile: 2° posto per Lorenzo Loddo e 3° per Luca Viterbo.

2° posto per Lorenzo Loddo e 3° per Luca Viterbo. G3 Maschile: 3° posto per Matteo Cristiano su 113 partecipanti.

3° posto per Matteo Cristiano su 113 partecipanti. G5 Maschile: 3° gradino del podio per Federico Miliddi.

3° gradino del podio per Federico Miliddi. G6 Femminile e Maschile: Ottimo 4° posto per Alma Musio e un brillante 2° posto per Nicolò Romanino in una batteria record da 178 atleti.

Le fiammate su strada

Le emozioni più forti sono arrivate nella terza giornata dedicata alle corse su strada, dove il Velo Club ha letteralmente sorpreso la concorrenza con due splendide vittorie di batteria. A tagliare il traguardo davanti a tutti sono stati il giovanissimo Lorenzo Loddo (categoria G2) e Alessandro Mitidieri (categoria G6), confermando la solidità e la competitività del vivaio.

Bicimparo: un altro bronzo tricolore

La straordinaria stagione 2026 non si esaurisce qui. A certificare la qualità del lavoro svolto dal club è arrivato un altro podio pesante nella finale nazionale di Bicimparo Kinder Joy of Moving. Il quartetto composto da Lorenzo Loddo, Federico Miliddi, Andrea Tiddia e Alessandro Tiddia, dopo aver dominato le selezioni sarde, ha tenuto testa alle migliori selezioni d’Italia conquistando un altro fantastico terzo posto finale, preceduto soltanto dalle rappresentative di Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

«Un risultato che è il frutto di un autentico lavoro di squadra –spiega il presidente del club, Luciano Spano – che coinvolge i nostri splendidi atleti, le famiglie che affrontano quotidianamente sacrifici e passione, i tecnici, i dirigenti, gli sponsor e il Comune di Sarroch, sempre vicino al nostro movimento giovanile».

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