Sono nove i giocatori che con l'inizio della nuova stagione 2026-2027 lasciano l'Uta. La squadra di Madau del prossimo anno avrà diversi cambiamenti, anche per cercare di creare una squadra più ad immagine somiglianza del proprio tecnico. In porta vanno via entrambi i portieri Giovanni Firinu e Jacopo Angioni. Dall'under21 arriva Marco Mennella che potrà giocarsi le sue carte in prima squadra. Nella retroguardia invece, dopo le conferme di Gabriele Orru, Marco Carrus e Nicola Manca, addio a Marco Capelli, Roberto Bevere e Michel Milia. I primi due utilizzati con il gontagocce, il terzo dopo una stagione da titolarissimo non è stato riconfermato.

A centrocampo via due "bandiere" della squadra che hanno accompagnato l'Uta nella cavalcata dalla Terza Categoria alla Promozione: Luca Angioni e Stefano Pibia non faranno più parte della rosa di Madau per la prossima stagione. Riconfermato invece il blocco in mediana che ha fatto realmente la differenza nell'annata scorsa: Christian Sartorio, Tommaso Piro, Daniele Bratzu e Nicola Mancini saranno i pilastri del centrocampo 2026-2027 dell'Uta. In attacco, confermati Federico Porru e Alessio Piras (arrivati entrambi a stagione in corso), ma sono ufficiali gli addii di Victor Choflas e Fabrizio Casu. Lo spagnolo, dopo una buona prima parte di stagione, non si è riconfermato decisivo anche nel girone di ritorno; il secondo ha già firmato un contratto con la neopromossa Accademia Sulcitana.

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