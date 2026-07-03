Dopo una stagione chiusa a metà classifica la Dorgalese mette nel mirino l'annata 2026-2027. Sui portali della società sono stati annunciati i membri del nuovo Consiglio Direttivo che guiderà la squadra nel prossimo anno calcistico. Confermatissimo il presidente Ignazio Ghiani al quale si affiancherà il vice Francesco Mesina. Segue il segretario Giancosimo Bacchitta, seguito dai cassieri Antonio Nieddu e Ignazio Sale. Nel ruolo di DS ci saranno Antonio Masuri, Mariano e Damiano Fancello ed Emanuele Deluigi.

Chiudono i dirigenti: Tonino Bassu, Salvatore Sale, Salvatore Useli, Cipriano Fronteddu, Andrea Loi, Filippo Fancello, Salvatore Loi, Omar Troncia e Mariano Serra Murgia. La società scrive: "A tutti loro va il nostro augurio di buon lavoro, con la certezza che sapranno portare avanti i valori dello sport, della collaborazione e della crescita della nostra comunità. Il futuro si costruisce insieme".

© Riproduzione riservata