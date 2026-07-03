Doppio colpo in entrata per il Siniscola che continua nell'operazione "La Vecchia Guardia".

I nuovi nomi sono Marco Piga e Mattia Corrias che entrano a far parte della rosa verdeazzurra. Il primo, difensore classe 1988, torna alla Montalbo dopo quasi cinque stagioni trascorse con le maglie di Irgolese, Lulese e Torpé tra Prima e Seconda Categoria. Piga era stato protagonista nel Siniscola che militava in Promozione sino alla stagione 2023-2024.

Il secondo è Mattia Corrias, centrocampista classe 1994, torna a vestire i colori della sua città natale.

La sua capacità di ricoprire più ruoli abbinata all'esperienza potrà essere un fattore positivo per il Siniscola, che punta fortemente alla risalta in Prima Categoria il prima possibile. In passato Corrias aveva anche indossato la fascia da capitano.

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