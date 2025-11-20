Vittoria dell’Antonianum Quartu nel posticipo della sesta giornata di andata del campionato di Serie B Femminile di basket. Nella gara disputata nella serata di ieri, la compagine quartese si impone tra le mura di casa contro la Pallacanestro Nuoro per 62-45.

La gara. Prima parte di gara equilibrata, con le padroni di casa che chiudono avanti sia il primo che il secondo quarto, ma con un vantaggio minimo (15-14 al 10’ e 28-27 al 20’). Equilibrio che si spezza nel terzo quarto, quando l’Antonianum allunga, accumulando un vantaggio che arriva in doppia cifra (49-39 al 30’). Margine che si dilata ulteriormente nel corso degli ultimi 10’, fino al +17 finale. Miglior realizzatrice della gara è Pacilio, tra le quartesi, con 21 punti a referto.

La situazione. Con questo successo il quintetto allenato da Salvatore Fraghì porta a casa la terza vittoria stagionale, raggiungendo San Salvatore Selargius, Fenix Sassari e Su Planu in terza posizione. La Pallacanestro Nuoro, invece, rimane in fondo alla classifica, ancora a secco di vittorie. Le due squadre torneranno in campo tra sabato e domenica per la settima giornata di andata.

