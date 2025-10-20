Capolista. Il quintetto allenato da Stefano Cuncu batte in trasferta la Pallacanestro Nuoro per 51-85 e si posiziona in vetta alla classifica. Ospiti che si prendono la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (24-37 al 20’). Il break decisivo nella terza frazione, quando il margine arriva fino al +31 (30-61). Nel finale l’Astro gestisce la situazione chiudendo sul +34 finale. Tra le nuoresi da segnalare i 17 punti firmati da Ruiu. Con questo successo le cagliaritane comandano la classifica in solitaria, approfittando del turno di riposo osservato dall’Antonianum Quartu, del rinvio della gara della prima giornata tra Mercede Alghero e Fenix Sassari e della contemporanea sconfitta del Su Planu.

Le altre. Proprio Su Planu rientra dalla trasferta sul parquet della Fenix Sassari con una sconfitta per 60-48. Sassaresi che guidano il punteggio nell’arco dei 40’. Al 20’ il parziale è sul 34-20, confermato anche nel terzo quarto (46-33 al 30’). Negli ultimi 10’ la compagine sassarese gestisce la situazione fino alla sirena finale, grazie anche ai 23 punti firmati da Martellini. Esordio stagionale con vittoria per la Mercede Alghero che non ha problemi contro Il Gabbiano (88-43 il finale). Algheresi sul +17 già all’intervallo (38-21), prima dell’allungo decisivo che avviene al rientro dal riposo lungo (60-28 al 30). Ultimi 10’ senza particolari emozioni. Top scorer della gara è Villani, de Il Gabbiano, con 18 punti. Infine, vittoria esterna del San Salvatore Selargius, sul campo dell’Elmas, per 51-65. Allungo selargino sin dai primi minuti (10-22 al 10’), con il massimo vantaggio che si concretizza poco prima della pausa di metà gara (25-47 al 20’). Elmas che cerca la reazione nella ripresa, riuscendo a limitare il passivo solamente negli ultimi 10’. Miglior realizzatrice della gara è Ingenito, del San Salvatore, con 19 punti personali.

