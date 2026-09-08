Nei giorni scorsi il sindaco Raimondo Cacciotto, insieme al consigliere comunale Gianni Martinelli, ha ricevuto a Porta Terra Marcello Manca, detentore del titolo mondiale nella disciplina della Free Boxe. Manca si è riconfermato campione nel luglio scorso ad Alghero conquistando per la seconda volta il titolo iridato. Il pugile algherese ha affrontato questa nuova disciplina con il bagaglio di una lunga carriera che gli ha consentito di applicare la solida tecnica e le qualità apprese dal pugilato tradizionale. Da parte del sindaco, i complimenti e i migliori auguri per l’attività di insegnante che Manca sta svolgendo con profitto soprattutto tra i giovani.

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