Il grande tennis giovanile nazionale farà tappa in Sardegna. Sabato 12 e domenica 13 settembre il Poggio Sport Village ospiterà la fase di Macroarea Centro-Sud del Campionato italiano a squadre Under 16 femminile 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

La manifestazione rappresenta la prima fase nazionale della competizione, successiva ai campionati regionali. Poggio dei Pini diventerà così il punto d’incontro delle migliori formazioni qualificate nel raggruppamento interregionale che comprende Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna.

Saranno sei le squadre protagoniste sui campi in Greenset del circolo: Tennis Junior 24 di Napoli, CT Eur di Roma, CT Mosciano dall’Abruzzo, MD Tennis Team e Nuovo Tuscolo di Roma, oltre al CT Decimomannu, unica formazione sarda presente nel tabellone.

Il programma prenderà il via sabato 12 settembre alle 14 con gli incontri del tabellone a eliminazione diretta. Le sfide decisive si disputeranno domenica 13 settembre a partire dalle 10. Ogni confronto tra i circoli sarà articolato in due incontri di singolare e uno di doppio.

In palio ci saranno due posti per la seconda e conclusiva fase nazionale: le due formazioni qualificate a Poggio dei Pini accederanno al tabellone a otto squadre che, dal 18 al 20 settembre, assegnerà il titolo italiano Under 16 femminile sui campi del Circolo Tennis Santa Margherita Ligure.

L’assegnazione al Poggio Sport Village di una fase di rilevanza nazionale conferma la capacità della struttura di accogliere manifestazioni di alto livello e porta nell’area metropolitana di Cagliari un appuntamento capace di valorizzare il tennis giovanile, il territorio e il confronto sportivo tra alcune delle migliori promesse italiane della categoria.

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